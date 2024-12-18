Какой будет налоговая социальная льгота в 2025 году

С 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 гривен. Это влияет на размер налоговой социальной льготы, что соответствует половине прожиточного минимума.

Как начисляется налоговая социальная льгота

Налоговая социальная льгота (НСЛ) – это сумма, которая уменьшает размер дохода работника при начислении налога на доходы физических лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liga Zakon.

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Благодаря этому снижается база для расчета НДФЛ и, соответственно, сумма самого налога.

Что важно знать:

НСЛ применяется только к доходам в виде заработной платы (включая больничные, приравненные к зарплате).

Льгота не распространяется на доходы по гражданско-правовым договорам или другие виды доходов.

НСЛ не используется при расчете военного сбора.

Размер НСЛ в 2025 году

Размер налоговой социальной льготы будет составлять 1 514 гривен, что соответствует 50% прожиточного минимума, определенного законом на начало года.

Обратите внимание! Для некоторых категорий работников предусмотрены повышенные ставки НСЛ в размере 100%, 150% или 200%.

Предельный доход для применения НСЛ:

НСЛ применяется только к доходам, не превышающим определенного уровня. Предельный доход рассчитывается путем умножения прожиточного минимума на 1,4 и округления до ближайших 10 грн. В 2025 году этот предел будет составлять 4 240 гривен:

3 028 гривен × 1,4 = 4 240 гривен.

Ограничения применения:

Из-за низкого предельного дохода, большинство работников не смогут воспользоваться НСЛ, поскольку их зарплаты обычно превышают этот уровень. Например, при зарплате от 8 000 гривен НСЛ уже не применяется.

Что еще нужно знать о налоговой социальной льготе

НСЛ доступна для работников, которые:

работают на условиях неполного рабочего времени;

не отработали полную месячную норму рабочего времени;

имеют право на льготу для содержания детей.

НСЛ не распространяется на:

доходы, не являющиеся заработной платой;

зарплату, полученную одновременно с другими доходами из бюджета, такими как стипендии, денежное или имущественное обеспечение учащихся, студентов, аспирантов, военнослужащих и т.д;

доходы самозанятых лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью или другими независимыми профессиями.

Важно! Таким образом, если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем и одновременно работаете по найму, НСЛ применяется исключительно к вашей заработной плате по основному месту работы.