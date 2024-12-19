Каким будет размер социальной льготы в 2025 году

С 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 гривен. Это влияет на величину налоговой социальной льготы, которая равна половине этого минимума.

Как определяется налоговая социальная льгота

Налоговая социальная льгота (НСЛ) – это сумма, которая уменьшает налогооблагаемый доход работника при начислении налога на доходы физических лиц, сообщает 24 Канал, ссылаясь на Liga Zakon.

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Это снижает налоговую базу для расчета НДФЛ и, соответственно, сумму самого налога.

Что важно знать:

НСЛ применяется только к доходам в виде заработной платы, в том числе больничных, которые приравнены к заработной плате.

Льгота не распространяется на доходы, полученные по гражданско-правовым договорам или другие виды доходов.

НСЛ не учитывается при расчете военного сбора.

Размер налоговой социальной льготы в 2025 году

В 2025 году размер налоговой социальной льготы составит 1 514 гривен, что равно 50% от прожиточного минимума, установленного законом на начало года.

Обратите внимание! Для определенных категорий работников предусмотрены повышенные ставки НСЛ, которые могут составлять 100%, 150% или даже 200%.

Предельный доход для применения НСЛ:

Налоговая социальная льгота применяется только к доходам, не превышающим определенный предел. Предельный доход рассчитывается путем умножения прожиточного минимума на 1,4 и округления до ближайших 10 гривен. В 2025 году этот предел будет составлять 4 240 гривен:

3 028 гривен × 1,4 = 4 240 гривен.

Важно! Из-за низкого предельного дохода большинство работников не смогут воспользоваться НСЛ, поскольку их зарплаты обычно превышают этот уровень. Например, для зарплаты от 8 000 гривен НСЛ уже не применяется.