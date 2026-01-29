Налоговый контроль в Украине: кого ожидают проверки в 2026 году

Налоговый контроль в Украине базируется на риск-ориентированном подходе, а не на массированных проверках. Это часть Национальной стратегии доходов до 2030 год.

Кого ожидают налоговые проверки в 2026 году?

То есть проверяют не всех, а тех, у кого система видит реальные риски, пишет 7eminar.

Читайте также Это не всегда 17 гривен: какой размер необлагаемого минимума в Украине

Отмечается, что современная налоговая служба не анализирует одну накладную или декларацию, а смотрит бизнес и его поведение в динамике, сравнивает с подобными бизнесами в этой области, ищет аномалии и тому подобное.

Система, которую ГНС внедряет в соответствии с Нацстратегией – 2030, оценивает:

налоговую отдачу;

стабильную и регулярную отчетность;

структуру расходов;

сеть контрагентов;

финансовую логику операций;

историю споров и проверок.

В 2026 году налоговики запланировали провести 4 558 проверок. Это примерно на 7% меньше, чем в 2025 году. Чаще всего будут проверять:

юрлиц – 3 284 проверки; ФЛП – 1 016 проверок; работодателей по зарплатным налогам (НДФЛ, ВС, ЕСВ) – 258 проверок.

Обратите внимание! Плательщики, которые входят в "Клуб белого бизнеса", в план проверок не попадают.

Большинство проверок ФЛП в 2026 году приходится на предпринимателей с доходом до 20 миллионов гривен (это примерно 670 человек). В то же время на ФЛП с доходом от 20 до 100 миллионов гривен ожидается 285 проверок, а более 100 миллионов гривен – 61.

Больше всего внимания уделено бизнесам с большими оборотами и низкими налогами:

промышленность;

энергетика и топливо;

торговля и азартные игры;

логистика и транспорт.

Среди регионов с наибольшим количеством проверок лидируют:

Киев – 770; Днепропетровская область – 370; Киевщина – 279; Львовщина – 262; Одесская область – 246.

Важно! Включение в план не означает автоматическое подтверждение нарушений, а отсутствие – не исключает возможности попасть к проверке позже, потому что план корректируют дважды в год. Те, кто улучшит отчетность и уплату налогов, могут быть исключены из плана проверок, а плательщики с заметными рисками – добавлены.

Что защищает бизнес от рисков?

Первый и самый важный шаг в таких вопросах – это внутренний налоговый аудит. То есть проверка отчетности, правильности начислений, своевременности уплаты налогов и соответствия внутренних документов законодательству.

Второй шаг – это уже проверка контрагентов. Эксперты советуют оценивать структуру компаний-партнеров, их историю, финансовую дисциплину и налоговые риски.

Третий этап – экономическое обоснование операций. Дело в том, что нетипичные или сомнительные сделки сразу привлекают внимание системы.

Объясняйте каждую необычную операцию, документируйте решение и стоимость, тогда автоматические "красные флажки" будут менее болезненными,

– говорится в материале.

Четвертый шаг – контроль отраслевых показателей. Налоговая сравнивает бизнесы по средним отраслевым нормам.

Заметьте! Если доходы, расходы или налоговые отчисления сильно отличаются от системы, то это сразу заметно.

В 2026 году Налоговая запланировала 4,5 тысячи проверок бизнеса запланировала. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Преимущественно под проверку попали компании - 78%. По количеству визитов преобладают город Киев и область, а также Днепропетровщина и Львовщина.

Больше всего проверок запланировано на весну.

"Приходит" ли налоговая после закрытия ФЛП?