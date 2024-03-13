Кто может получить налоговый вычет за покупку квартиры в 2024 году

Налоговый вычет это частичный возврат государством потраченных средств на некоторые услуги или товары за предыдущий календарный год. Однако, не все украинцы могут получить налоговую скидку на покупку квартиры.

Кто может претендовать на налоговый вычет

Получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане и резиденты Украины. Ведь, чтобы иметь право вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ), необходимо быть его плательщиком.

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Сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов, а ее максимальный размер ограничен суммой начисленной зарплаты. При этом, налоговую скидку не могут получить физические лица-предприниматели, поскольку на доходы от предпринимательской деятельности эта скидка не распространяется.

Что такое налоговый вычет Согласно ст. 166 Согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины , каждый украинец может законно уменьшить сумму налоговых вычетов или получить обратно часть уплаченных ранее налогов. Эта услуга называется налоговой скидкой или налоговым вычетом и позволяет уменьшить налоговую нагрузку.

Налоговая скидка на недвижимость

Итак, при покупке квартиры налоговую скидку на недвижимость можно вернуть, если:

была оформлена недвижимость в ипотеку.

была проведена покупка недвижимости.

При этом, расчет налоговой скидки будет осуществляться не от стоимости недвижимости, а от суммы уплаченных за нее налогов. Обязательным условием для получения услуги является регистрация по купленному адресу недвижимости.

Какие документы для этого необходимы

В случае, площадь приобретенной квартиры будет превышать 100 квадратных метров, то расчет налоговой скидки будет произведен по меньшему коэффициенту.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо обратиться в налоговую службу. Обратиться можно лично или дистанционно. При этом необходимо предоставить следующие документы: