Новый Суэцкий кризис: в Reuters заявляют, что это может сказаться на ценах
Источник:Reuters
Хуситы, контролирующие большую часть населенных областей Йемена, начал атаковать грузовые суда на Суэцком канале. Это может привести к мировому торговому кризису.
Суэцкий канал под опасностью
В британском издании заявляют, что из-за нападений йеменских хуситов в знак поддержки палестинцев, грузовые перевозки через Суэцкий канал упали почти на половину – за два месяца на 45%.
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На конференции ООН по торговле и развитию сообщили, что из-за такой опасности для судоходных компаний мировая торговля может столкнуться с рисками: более высокая инфляция, неопределенность продовольственной безопасности, увеличение выбросов парниковых газов.Обратите внимание! По данным UNCTAD, через канал прошло на 39% меньше судов, чем в начале декабря 2023 года.
Какие мировые проблемы могут возникнуть из-за кризиса
По словам Яна Хоффманна, руководителя отдела торговой логистики UNCTAD, на сегодняшний день в мире уже нарушено 3 глобальных торговых маршрута. Речь идет о нынешней проблеме с Суэцким каналом, а также потоках зерна и растительных масел после вторжения России в Украину и Панамский канал.
Мы очень озабочены. Мы наблюдаем задержки, более высокие расходы, более высокие выбросы парниковых газов,
– сообщает Хоффманн.
Насколько важен Суэцкий канал
Суэцкий канал обрабатывает 12-15% мировой торговли и 25-30% всех контейнерных перевозок, которые снизились в январе на 82%. Относительно СПГ (сжиженный природный газ) снижение было еще больше.
- Следовательно спотовые контейнерные ставки зафиксировали самый резкий еженедельный рост на 500 долларов. Это коснулось даже не суэцкого маршрута на западном побережье США.
- Кроме того, цены на продукты тоже могут возрасти в результате снижения перевозок через канал.