Наполненность хранилищ Европы газом достигла исторического максимума. По сравнению с 2021 годом, объемы накоплений выросли примерно на 40%.

Газовые хранилища Европы максимально наполнены

По данным аналитического центра Bruege, в настоящее время в европейских хранилищах находится 108,6 миллиарда кубометров газа. Ранее исторический максимум составил 106,2 млрд кубометров газа.

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В 2021 году объемы накопленного газа составляли 83 млрд кубометров. Поэтому за 2 года его количество выросло почти на 40%.

Сейчас Украина имеет крупнейшие в Европе газохранилища 321 ТВтч, тогда как Германия имеет – 254 ТВтч. Наши хранилища заполнены на 39%.

Пока ситуация настолько стабильна, что кремлевская пропаганда даже не решилась в этом году спекулировать на этой теме.

Венгрия увеличит импорт российского газа

Виктор Орбан встретился с Путиным во время поездки в Пекин. Там они договорились об увеличение объемов закупки российского газа.

И у нас есть договоренность, что в ближайшую зиму мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе… Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на рынок Китая. Причем, мы это делаем уже несколько лет. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) будет 600 миллионов кубометров газа,

– сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

Это поможет России компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину. Дополнительные поставки газа в Венгрию в этом году составили 1,3 млрд кубометров.