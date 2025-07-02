Как вырастут счета за электроэнергию после перехода на 230 вольт

С 1 июля в Украине напряжение выросло с 220 до 230 вольт. Многие переживают, что из-за этого значительно увеличатся платежки за электроэнергию.

Как подорожает платеж за электроэнергию с 1 июля

На самом деле переход на 230 вольт никак не повлияет на размер платежек, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Как это повлияет на клиентов ДТЭК? Никак. Счета те же самые. Вы платите за количество электроэнергии, не за напряжение,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Заметьте! Как отмечает компания, сейчас большинство электроприборов уже адаптированы к стандартам ЕС. То есть, они не пострадают от перехода на 230 вольт.

Пострадают ли электроприборы от перехода на 230 вольт

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом считает, что население не заметит этот переход. Исключением являются те, кто и в дальнейшем пользуется советской техникой.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Дело в том, что большинство электрических приборов, которыми оснащены квартиры и дома украинцев, являются современными, а потому они рассчитаны на напряжение в 230 вольт. Единственное с чем могут возникнуть проблемы – это еще советские старые приборы, но их почти не осталось.

Обратите внимание! Как говорит Омельченко, это важный переход, который позволит объединенной энергетической системе работать стабильно, эффективнее и с меньшими затратами.