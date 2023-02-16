Для украинских водителей введут новые штрафы: за что будут наказывать

В правила дорожного движения в Украине могут быть введены изменения. Законопроектом №9016, прошедшим регистрацию в Раде, предлагают пересмотреть правила перевозки животных в автомобиле.

Инициаторы законопроекта предлагают ввести правила перевозки животных, чтобы поездки стали безопасными и для владельцев, и для их любимцев. Главным правилом для перевозки будут комфорт животного и избегание его воздействия на водителя.

Интересно В Украине скоро посевная: может ли из-за этого не хватать горючего на АЗС

Нередко именно домашние питомцы становятся виновниками дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать этого следует более серьезно подходить к безопасной перевозке животных,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Какие именно правила внедрят

Во избежание дорожно-транспортных происшествий при перевозке животных предлагается добавить в закон следующие правила:

обеспечить комфорт для животных и безопасность для пассажиров;

избегать влияния животного на соблюдение водителем правил дорожного движения;

выбирать подходящие специальные средства для перевозки и соблюдения стандартов безопасности;

фиксировать места перевозки животных вне переднего сиденья;

надежно закрепить любые средства для перевозки;

соблюдать законодательство о транспортировке животных в стране и за ее пределами.

В случае их нарушения водителю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, что составляет 510 гривен. За повторное нарушение за год нужно будет отдать уже 850 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности в автомобиле на ходу. Премьер "засветился" во время съемки видео в соцсетях.