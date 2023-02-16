Ініціатори законопроєкту пропонують ввести правила перевезення тварин, щоб подорожі стали безпечними і для власників, і для їх улюбленців. Головним правилом для перевезення будуть комфорт тварини та уникнення її впливу на водія.

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​Нерідко саме домашні улюбленці стають винуватцями дорожньо-транспортної пригоди. Щоб уникнути цього слід більш серйозно підходити до безпечного перевезення тварин,

– говориться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Які саме правила впровадять

Для уникнення дорожньо-транспортних пригод при перевезенні тварин пропонується додати до закону наступні правила:

Забезпечити комфорт для тварин та безпеку для пасажирів;

уникати впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;

вибирати відповідні спеціальні засоби для перевезення та дотримання стандартів безпеки;

фіксувати місця перевезення тварин поза переднім сидінням;

надійно закріпити будь-які засоби для перевезення;

дотримуватись законодавства про транспортування тварин у країні та за її межами.

У випадку їх порушення водію доведеться заплатити штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень. За повторне порушення упродовж року потрібно буде віддати уже 850 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака оштрафували за те, що він не пристебнув ремінь безпеки в автомобілі на ходу. Прем'єр "засвітився" під час знімання відео у соцмережах.