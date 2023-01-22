Сунак виклав відео в інстаграм, на якому він їде в автівці, але без пристебнутого ременя безпеки. Під час зйомок відео прем'єр-міністр перебував у Ланкаширі під час подорожі по північній Англії.

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Поліція виписала прем'єру штраф: реакція Сунака

У Британії пасажирів, спійманих на тому, що вони не пристебнули ремінь безпеки, штрафують на 100 фунтів стерлінгів. Поліція Ланкаширу повідомила, що винесла 42-річному прем'єру умовну пропозицію про фіксоване покарання. Сунак повністю визнав, що це "була помилка" і попросив вибачення, додавши, що він заплатить штраф.

Якщо справа дійде до суду, сума штрафу може зрости до 500 фунтів стерлінгів.

Це вже другий штраф Сунака під час роботи в уряді

Це вже другий випадок, коли пан Сунак отримав повідомлення про фіксований штраф під час роботи в уряді.

У квітні минулого року його оштрафували разом з Борисом Джонсоном і його дружиною Керрі за порушення правил карантину через COVID -19 під час вечірки на Даунінг-стріт у червні 2020 року.