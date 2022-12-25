Раніше Форсайт не раз пропонував Сунаку публічну підтримку. Але разом з тим він виступав проти намірів міністра фінансів в уряді британського прем'єра підвищити податкові межі на тлі боротьби з інфляцією.
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Що робитиме журналіст на посту радника Сунака
Очікується, що Форсайт допомагатиме Сунаку в питаннях боротьби з нелегальною імміграцією, покращення ефективності роботи Національної служби охорони здоров'я та в освітніх питаннях.
Також Форсайт допомагатиме британському прем'єру розробляти ініціативи, покликані об'єднати його рідну Консервативну партію перед настанням виборчого циклу.
Перед Форсайтом стоятиме завдання забезпечити більшу згуртованість Даунінг-стріт, політичних груп і членів парламенту, оскільки Британія наближається до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться навесні 2024 року,
– мовиться у The Guardian.
Також журналіст повинен допомогти:
- Зменшити кількість малих суден, які нелегально перетинають Ла-Манш й направляються до Британії,
- Покращити роботу лікарень,
- Вдосконалити технічну освіту на тлі нестачі робочої сили на британському ринку праці.