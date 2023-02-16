Инициаторы законопроекта предлагают ввести правила перевозки животных, чтобы поездки стали безопасными и для владельцев, и для их любимцев. Главным правилом для перевозки будут комфорт животного и избегание его воздействия на водителя.
Интересно В Украине скоро посевная: может ли из-за этого не хватать горючего на АЗС
Нередко именно домашние питомцы становятся виновниками дорожно-транспортного происшествия. Чтобы избежать этого следует более серьезно подходить к безопасной перевозке животных,
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Какие именно правила внедрят
Во избежание дорожно-транспортных происшествий при перевозке животных предлагается добавить в закон следующие правила:
- обеспечить комфорт для животных и безопасность для пассажиров;
- избегать влияния животного на соблюдение водителем правил дорожного движения;
- выбирать подходящие специальные средства для перевозки и соблюдения стандартов безопасности;
- фиксировать места перевозки животных вне переднего сиденья;
- надежно закрепить любые средства для перевозки;
- соблюдать законодательство о транспортировке животных в стране и за ее пределами.
В случае их нарушения водителю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, что составляет 510 гривен. За повторное нарушение за год нужно будет отдать уже 850 гривен.
Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности в автомобиле на ходу. Премьер "засветился" во время съемки видео в соцсетях.