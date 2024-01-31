Доллар резко опустился в обменниках: сколько потеряла валюта за сутки

Покупка доллара банками, обменниками и черным рынком сегодня, 31 января, существенно подешевела. В обменниках цена американской валюты опустилась на рекордные 40 копеек, а евро – на 34 копейки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 31 января по данным "Минфина" покупка наличного доллара составляет в среднем 37,75 гривны (-5 копеек против 30 января), а продажа – 38,35 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41 гривну (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,75 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,57 гривны (-40 копеек), а продажа – 38,33 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-40 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,09 гривны (-34 копейки), а продажа – 41,86 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,13 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,25 гривны (-8 копеек).

(-12 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают за 41,52 гривны (-13 копеек), а продают за 41,70 гривны (-10 копеек).

Каким будет курс этой недели

Как рассказала 24 Каналу Татьяна Попович, валюта может вырасти на этой неделе. Это будет зависеть от двух факторов: роста деловой активности и активизация импортеров и период выплаты зарплат украинцам.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank Последний фактор будет провоцировать рост объема свободной гривневой ликвидности на руках у населения.

Попович добавляет, что сдерживать курс на наличном рынке будут конкурирующие с ним безналичные банковские каналы.

Онлайн-покупка в пределах 50 000 гривен в месяц и в пределах 200 000 гривен в месяц с размещением на трехмесячном депозите,

– говорит эксперт.

По ее прогнозу на этой неделе будет происходить повышение курсовой волатильности на наличном рынке на уровне 38,4 – 38,9 гривны.