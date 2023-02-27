Мартовая индексация: насколько увеличатся выплаты пенсионеров по инвалидности
После весенней индексации, которую проведут 1 марта, пройдет повышение пенсий для всех категорий пенсионеров. В частности, пенсионеры по инвалидности будут получать на 500-600 гривен больше.
Размер пенсии по инвалидности сейчас
В нашей стране размер пенсии по инвалидности варьируется в зависимости от возраста, группы и страхового стажа. Поэтому сумма для каждой категории лиц индивидуальна:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2093 гривен.
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Каким будет размер после индексации
Размер индексации пенсионных выплат в марте составит 20%. То есть, дополнительно пенсионеры смогут получить от 200 до 500 – 600 гривен.
Условия получения пенсии по инвалидности:
- И группа инвалидности – страховой стаж должен составлять от 1 до 10 лет в зависимости от возраста определения инвалидности 100% от размера пенсии по возрасту.
- II группа инвалидности – стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту.
- III группа инвалидности – страховой стаж от 1 до 14 лет, а размер – 50% пенсии по возрасту.
Кому проиндексируют пенсию в июле
Несмотря на принятие постановления, согласно которому пенсии госслужащих, ученых и военнослужащих должны быть проиндексированы только после завершения военного положения, военные пенсии перечислят в марте.
Пенсии ученым и госслужащим планируют проиндексировать не после окончания войны, а с 1 июля.