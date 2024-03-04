Где-то дорожает, а где-то дешевеет: какова стоимость доллара в начале марта

За выходные американская валюта прибавила в цене в банках и на черном рынке. В то же время в обменниках наблюдается спад стоимости - валюта потеряла более 30 копеек, евро также существенно подешевело.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,02 гривны (+2 копейки против 1 марта), а продажа – 38,55 гривны (+3 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 41,25 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,90 гривны (-4 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,50 гривны (+13 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+11 копеек).

(+13 копеек), а продажа – (+11 копеек). Евро покупают по 41,80 гривны (+10 копеек), а продают за 41,96 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (-33 копейки), а продажа – 38,65 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-33 копейки), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,27 гривны (-22 копейки), а продажа – 42,12 гривны (+21 копейка).

Курс на этой неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с 4 по 10 марта стоит ожидать, что на валютном рынке произойдут колебания, но несущественные. Поэтому, изменений не прогнозируется.

Учитывая экономические факторы и роль регулятора, вероятно, валютный рынок не будет "штормить". Соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будет контролироваться объемами валютных интервенций,

– добавляет банкир.

Курсовые изменения в течение этой недели будут такими:

межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро,

– 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро, по наличному рынку – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

На рынке будет наблюдаться частое изменение курса в разных направлениях, впрочем, это не будут существенные изменения.

Банкир Тарас Лесовой также добавил, что факторы, которые будут влиять на курс, – будут неизменны. То есть, кроме чисто экономических, на рынок будут влиять косвенные факторы войны, в частности:

события на фронте;

уровень общественных настроений;

противодействие террористическим ракетным и БПЛА-атакам.