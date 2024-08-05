Индекс бигмака: сколько на самом деле должен стоить доллар в Украине
5 августа 2024, 11:05Читати новину українською
Источник:The Economist
Украинская гривна недооценена на 49,5% относительно доллара. Такую информацию предоставляет рейтинг издания The Economist за июль 2024 года.
Индекс бигмака в Украине
Цена бигмака в Украине сейчас составляет 118 гривен, тогда как в США этот бургер стоит 5,69 доллара. Это означает, что украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 гривны за доллар.
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Итак, согласно курсу покупательной способности, гривна должна составлять 20,74 гривны за доллар.Интересно! По данным издания, также наиболее недооцененными валютами мира в июле этого года являются денежные единицы: Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР.
В то же время были определены наиболее переоцененные валюты:
- швейцарский франк – на 41,8%,
- уругвайский песо – на 24,3%,
- норвежская крона – на 18,9%,
- аргентинский песо – на 15%,
- евро – на 6,5%,
- британский фунт – на 3,6%.