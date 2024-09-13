Каждый имеет право на пенсию: отказать в назначении выплат больше не смогут
Источник:Проект Закона
Верховная Рада зарегистрировала законопроект, запрещающий пенсионным органам отказывать в назначении пенсии из-за несоответствия заявления утвержденной форме. Законопроект имеет целью защитить права пенсионеров и упростить процесс получения пенсии.
Упрощение назначения пенсии
В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас ошибки в оформлении заявлений, в частности несоответствие утвержденной форме, могут стать причиной отказа в назначении пенсии или задержки ее выплат.
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Основная цель этого законопроекта – сделать так, чтобы люди не получали отказ в назначении или перерасчете пенсии из-за неправильной формы заявления.
Таким образом, основной акцент законопроекта делается на сущностном содержании заявления, а не на его формальных аспектах, что позволит избежать отказов по незначительным бюрократическим причинам,
– отмечает автор законопроекта.
Предлагаемый законопроект имеет целью решить эту проблему, предоставляя приоритет содержанию заявления, а не его форме. Это позволит:
- Упрощать подачу заявлений для назначения или перерасчета пенсий;
- Гарантировать, что граждане будут получать пенсионные выплаты без задержек из-за формальных ошибок;
- Повысить уровень правовой защиты и доверия к пенсионной системе Украины;
- Обеспечить стабильность пенсионных выплат и эффективность работы государственных органов социальной защиты.