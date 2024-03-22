Можно ли одновременно получить субсидию и льготу на коммуналку: ответ ПФУ

Жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату ЖКУ и льгота на оплату ЖКУ - это два разных вида выплат. В ПФУ разъяснили, можно ли их одновременно оформить украинцам.

Субсидии и льготы на ЖКУ

Несмотря на то, что эти два вида выплат являются помощью, которая предоставляется государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, оформить одновременно субсидию и льготу на ЖКУ – нельзя.

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Согласно сообщению Пенсионного фонда, это невозможно, даже если лицо мое право на получение каждой из них.

При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи,

– подчеркивают специалисты ПФУ.

Что такое жилищная субсидия

Дело в том, что жилищная субсидия – это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные коммунальные услуги.

Это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства.

Напомним, условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены: Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Что такое льгота

В то же время, льгота – установленная законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. Например:

ветеранам войны;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;

детям войны, многодетным семьям и другим.

Такая льгота может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Ее размер зависит от конкретной категории уязвимости и может составлять от 20% до 100%.