Можно ли одновременно получить субсидию и льготу на коммуналку: ответ ПФУ
Источник:ПФУ
Жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату ЖКУ и льгота на оплату ЖКУ - это два разных вида выплат. В ПФУ разъяснили, можно ли их одновременно оформить украинцам.
Субсидии и льготы на ЖКУ
Несмотря на то, что эти два вида выплат являются помощью, которая предоставляется государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, оформить одновременно субсидию и льготу на ЖКУ – нельзя.
Читайте также: Будет ли пенсия по инвалидности, если нет стажа: объясняет Минсоцполитики
Согласно сообщению Пенсионного фонда, это невозможно, даже если лицо мое право на получение каждой из них.
При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи,
– подчеркивают специалисты ПФУ.
Что такое жилищная субсидия
Дело в том, что жилищная субсидия – это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные коммунальные услуги.Заметьте! Это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства.
Напомним, условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены: Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.
Что такое льгота
В то же время, льгота – установленная законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. Например:
- ветеранам войны;
- членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
- пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;
- детям войны, многодетным семьям и другим.