Переводы с карты на карту: будут ли они учитываться при начислении субсидии

Некоторым жителям Украины может быть предоставлена субсидия. Это адресная поддержка, предоставляемая для покрытия расходов на оплату коммунальных услуг.

Какие доходы учитываются при начислении субсидии

При расчете жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства, почему подчеркнули в Пенсионном фонде Украины.

В совокупный доход включаются:

зарплату;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсию;

стипендию, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и т. п.;

социальные выплаты, в частности льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице;

прочие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за рубежа;

дивиденды от ценных бумаг;

прочие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т. п.

Так получение больших сумм, перечисляемых из-за рубежа, может расцениваться органами социальной защиты населения как доход. Это, в частности, повлияет на расчет субсидии.

Напомним, если человек находится более 60 дней подряд за пределами Украины, то ему могут отказать в назначении субсидии. В целом основным требованием для получения субсидии является фактическое проживание в жилье, на которое она предоставляется.

Также при назначении субсидии учитываются и другие важные нюансы. Среди них – имущественное положение, большие покупки и т. п.