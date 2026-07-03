Украина увеличила импорт картофеля: откуда его ввозят больше всего и каковы цены в магазинах

Украина продолжает активно закупать картофель за рубежом, чтобы обеспечить стабильное предложение на внутреннем рынке. За первые пять месяцев 2026 года импорт этой продукции превысил 19 тысяч тонн.

Какие страны стали основными поставщиками картофеля в Украину

По итогам января–мая 2026 года Украина импортировала 19,1 тысячи тонн картофеля, сообщает Государственная таможенная служба. Общая стоимость составила 12,1 миллиона долларов США.

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Крупнейшим поставщиком картофеля стал Египет, на долю которого пришлось 25,8% от общего объема импорта. Второе место занял Азербайджан с долей 19%, а третье место досталось Польше, на долю которой пришлось 16,6% поставок.

Именно эти три страны формируют основной импортный поток картофеля на украинский рынок, тогда как остальная продукция поступает от других торговых партнеров.

Для сравнения: за весь 2025 год Украина закупила за рубежом 123,6 тысячи тонн картофеля на сумму 66,3 миллиона долларов США. Это свидетельствует о том, что импорт остается важным инструментом обеспечения внутреннего спроса, особенно в межсезонье.

Сколько сейчас стоит картофель в супермаркетах

В начале июля цены на картофель в украинских торговых сетях остаются относительно стабильными. Обычный картофель можно приобрести в среднем по цене 34,6 гривны за килограмм. В частности, в Auchan он стоит около 33,2 гривны за килограмм, а в Megamarket – около 36 гривен.

В то же время акционные предложения в отдельных сетях позволяют купить картофель дешевле. Например, в АТБ отдельные позиции начинаются примерно с 19,9 гривны за килограмм, в VARUS – с 17,9 гривны, тогда как более дорогие фасованные или премиальные сорта могут стоить свыше 30 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что импорт картофеля помогает поддерживать стабильное снабжение украинского рынка и сдерживать резкие ценовые колебания. В то же время дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от нового урожая украинских производителей, погодных условий и объемов предложения на внутреннем рынке.

Напомним, Украина продолжает также активно импортировать виноград, несмотря на наличие собственного урожая и сезонное увеличение предложения. За первые пять месяцев 2026 года на закупку ягоды за рубежом было потрачено около 19 миллионов долларов США.