Второй раз подряд: учетную ставку снова резко снизили

Сегодня Нацбанк изменил снова учетную ставку – второй раз за несколько месяцев. Этому способствовали экономические условия, такие как снижение инфляции и постоянная международная финансовая помощь.

Что решили в НБУ

Во время очередного заседания комитета монетарной политики НБУ снизили учетную ставку в этот раз до 20%, передает 24 Канал. Это второй раз подряд регулятор снижает уровень. В прошлый раз, в июле, учетную ставку с 25% снизили до 22%.

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Что такое учетная ставка Посредством учетной ставки НБУ фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то увеличивает и когда контролируемая наоборот снижает. Также изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Сбылись ли прогнозы

Чем выше учетная ставка, тем дороже кредиты и депозиты в гривнах.

Еще раньше эксперты прогнозировали понижение. Следовательно, председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек рассказал 24 Каналу, что регулятор может снизить ставку с 22% до 20%, а директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев – до 20 – 21%.

Среди факторов, повлиявших на снижение, есть будущий уровень инфляции, который не превысит 10,8%, продолжение международной макрофинансовой поддержки и накопление резервов.

Как отметил Свитек, еще во время июльского заседания монетарного комитета большинство его членов прогнозировали снижение учетной ставки до конца года до 18 – 19%.

Какими будут ставки по гривневым депозитам

Дмитрий Замотаев отметил, что если учетная ставка достигнет 20%, то "коммерческие" ипотечные кредиты и автокредиты на приобретение новых авто потеряют в среднем 3-5 процентных пункта.

Впрочем, ставки на гривневые депозиты будут постепенно снижаться, а именно:

на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев – до 14% годовых,

на депозиты со сроком от 6 месяцев до 1 года – до 16% годовых.

При этом доходность гривневых вкладов будет оставаться достаточно высокой: в зависимости от срока вклада "чистая" прибыль составит от 3% до 6%,

– говорит собеседник.

Следовательно, становится ясно, что в случае снижения учетной ставки, ставки по вкладам будут падать тоже.