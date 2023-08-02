НБУ ликвидирует банк "Конкорд" за многочисленные нарушения закона

Национальный банк Украины принял решение отозвать лицензию и ликвидировать АО "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года. Это обусловлено бессчетными нарушениями законодательства со стороны денежного учреждения.

НБУ ликвидирует банк "КОНКОРД"

В регуляторе отметили, что доля этого банка составила 0,17% от активов платежеспособных банков. Это не должно повлиять на стабильность банковского сектора Украины.

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Соответствующее решение принято в соответствии со статьей 77 Закона "О банках и банковской деятельности".

Причиной такого решения стали следующие нарушения банком "КОНКОРД" законодательства:

в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения.

В течение последних двух лет банк штрафовал учреждение, общей стоимостью 60,4 миллиона и направлял письменную оговорку.

Каждый вкладчик Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов" физических лиц". В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 01 июля 2023 составляет 1 116,25 миллиона гривен,

– сообщила прессслужба НБУ.

Также НБУ применил к банку штраф в размере 400 000 гривен за нарушение требований:

подпункта "а" пункта 2 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств;

подпункта "б" пункта 1 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения не перевода средств информацией о плательщике (инициаторе перевода).

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