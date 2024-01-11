Ограничение некритического импорта дополнительным налогообложением: зачем это НБУ

В настоящее время в Украине высокий торговый дефицит. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал о том, каким образом планируют скорректировать внешние торговые балансы и усилить фискальную способность государства.

В Украине существует риск сокращения международной поддержки, за счет которой финансируется высокий внешнеторговый дефицит в условиях войны.

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Для того чтобы скорректировать внешние торговые балансы предлагается рассмотреть дополнительное обложение некритического импорта.

Сергей Николайчук заместитель председателя Национального банка Украины По нашему мнению, это следовало бы рассмотреть как одну из мер, чтобы скорректировать как внешние торговые балансы, так и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта.

Высокий торговый дефицит: что известно

Дело в том, что высокий торговый дефицит в условиях военного положения является следствием разрушения производственных мощностей, логистических трудностей. В таких условиях компенсируют продукцию отечественных производителей – импортной.

Согласно данным Нацбанка, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами за 11 месяцев 2023 года достигло 34,11 миллиарда долларов. Среди них, товарами – 25,74 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 суммарный дефицит вырос на 58,9%, в том числе торговли товарами – почти в 2,2 раза.

При этом сейчас такой дефицит не представляет угрозы экономике Украины, пока есть возможность финансировать его за счет международной финансовой помощи.

Что будет без финпомощи

Однако, в случае отсутствия финансовой помощи партнеров или существенного ее сокращения – обеспечение экономики импортируемой продукцией за счет международных резервов будет достаточно ограниченным.

Сергей Николайчук заместитель председателя Национального банка Украины Соответственно, ситуация будет решаться за счет определенной макроэкономической коррекции, за счет существенного сокращения потребления. Украина и в мирные времена проходила несколько раз через подобную коррекцию, и понятно, что в условиях войны мы будем прилагать все усилия, чтобы избежать такого сценария.

Николайчук подчеркнул, что ограничение внутреннего потребления путем ослабления курса гривны, в условиях военной экономики – является непроизводительным методом. Но с помощью этого проблему все равно решить не удастся.

Сергей Николайчук заместитель председателя Национального банка Украины Для этого нужно использовать фискальные рычаги, например, можно дифференцировать таможенные тарифы. Как крайняя мера вводить определенные ограничения на некритический импорт или достаточно ограничительные пошлины на такую продукцию.

При этом, по его мнению, нужно четко приоритезировать расходы экономики, на какие цели они уходят.

Как решить эту проблему в будущем

Говоря о решение проблемы высокого торгового дефицита в среднесрочной перспективе, замглавы НБУ назвал следующие варианты: