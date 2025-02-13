НБУ может снять ограничения на карточные переводы в 150 000 гривен

Нацбанк может отменить ограничение в 150 000 гривен на исходящие переводы с карты на карту. Это могу происходить через один-два месяца.

НБУ может снять ограничения на карточные переводы

Однако банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов, пишет 24 канал со ссылкой на слова главы НБУ Андрея Пышного.

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Глава Нацбанка напомнил, что НБУ с самого начала подчеркнул, что эти ограничения являются временными. Кроме того, они "сами по себе не смогут побороть такое явление, как дропы".

Сделать это возможно только комплексом мер, в частности законом о реестре дропов. В частности на его принятие сейчас рассчитывает Национальный банк.

Однако кроме мер регулятора, банки должны самостоятельно совершенствовать свои системы внутреннего контроля. Более того, они должны применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе "знай своего клиента".

Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю,

– сказал Андрей Пышный.

С 1 февраля текущего года вступил в силу меморандум, подписанный большинством банков. Его целью является улучшить процедуру оценки клиентов.

Важно! Пышный объяснил, что месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. И если они будут эффективными, то НБУ отменит ограничения в 150 000 грн для карточных переводов.