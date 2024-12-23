Почему доллар вырос под конец года: объяснение НБУ

Национальный банк прогнозирует постепенное снижение уровня резервов по критерию адекватности МВФ в 2025 году. В то же время достаточность резервов будет оставаться выше 100% в течение всего года.

Что повлияло на курс доллара

Либерализация части ограничений на движение капитала имела умеренное влияние на валютный рынок, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

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Более трети выплат за границу компании осуществили за счет собственной валюты.

Вместе с этим осенью заметно вырос спрос населения на наличную валюту, что стало основным фактором дополнительного давления на курс гривны.

Обратите внимание! В отчете подчеркивается, что НБУ остается ключевым игроком на валютном рынке, а его интервенции служат главным инструментом для уравновешивания спроса и предложения валюты.

НБУ способен компенсировать дефицит валюты и смягчать резкие колебания курса.

Что будет с резервами

Также отмечается, что международная помощь позволяет поддерживать резервы на должном уровне, даже в условиях роста спроса на валюту.

Начиная с четвертого квартала прошлого года, объем резервов превышает 100% от уровня адекватности, определенного МВФ. К концу 2024 года этот показатель ожидается близким к 120%.

Обратите внимание! Национальный банк прогнозирует постепенное снижение уровня резервов по критерию адекватности МВФ в 2025 году. В то же время достаточность резервов будет оставаться выше 100% в течение всего года.