НБУ обновил правила: к кому придут с внеплановыми проверками
- Национальный банк Украины изменил правила проведения внеплановых проверок банков, в частности относительно работы с наличными и защиты банковских помещений.
Новые правила включают требования к проведению проверок, информирования банков, создания документов и доступа к документации.
Национальный банк расширил свои полномочия. В частности, банкам стоит приготовиться к внеплановым проверкам их кассовой работы.
Как изменились правила проверок банков
Правила проверки банков по работе с наличными изменились. В частности, появились новые требования к организации и проведению внеплановых проверок наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Новые правила будут касаться проверок за соблюдением банками требований НБУ по кассовой работы, инкассации средств и перевозки валюты, а также защиты банковских помещений.
В изменениях НБУ определил:
- порядок информирования о проведении проверок банков;
- право и порядок создания во время проверки необходимых документов в бумажной и электронной формах, включая копии данных видеоархива из системы технологического видеоконтроля;
- обязательные сведения для документов в бумажной форме, которые составляют во время проверки;
Важно! Также были установлены требования к обеспечению инспекторам доступа к необходимой документации во время проверок.
Какие банки может проверять НБУ
Нацбанк расширил свои полномочия для проведения внеплановых проверок работы с наличными в частности тех банков, которые относятся к категории проблемных.
- НБУ определил процедуру уведомления объекта проверки о начале осуществления административного производства.
- Также определены условия, при которых инспекторы должны составлять акт о недопуске в случае препятствования осуществлению проверки.
Стоит знать! В НБУ уверены, что новые правила повысят качество проведения проверок по вопросам наличного обращения на разных ее этапах. Изменения вступят в силу с 27 июня.