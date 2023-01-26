НБУ принял решение по учетной ставке: вырастут ли ставки по депозитам и кредитам

Сегодня монетарный комитет пересмотрел уровень учетной ставки. Глава НБУ сообщил, что регулятор оставляет ее без изменений на уровне 25%.

Соответственно, для украинцев все остается без изменений – депозитные и кредитные ставки существенно не изменятся. Также регулятор решил продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. По мнению НБУ, это поспособствует дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции.

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Что прогнозировали банкиры

, что с помощью учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике Соответственно, если инфляция высока – увеличивает и когда контролируемая – снижает.

Банкиры опрошены накануне 24 Каналом прогнозировали, что НБУ оставит учетную ставку на уровне 25%. Иван Свитек замечал, что, несмотря на замедление траектории инфляции в конце года, темпы роста потребительских цен остаются очень высокими, что требует от НБУ придерживаться жесткой монетарной политики.

Ситуация с инфляцией

В НБУ отметили, что все еще остается на достаточно высоком уровне, хотя и несколько стабилизировалась в последние месяцы.

Андрей Пышный Глава Национального банка В то же время ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе разрушения предприятий и инфраструктуры, нарушения цепей производства и поставок. Кроме того, расходы бизнеса и дальше росли в результате энергетического террора России. Инфляционные ожидания, невзирая на стабилизацию, оставались повышенными.

Когда ждать замедления инфляции

Регулятор прогнозирует, что инфляция будет постепенно снижаться. Так что в 2023 году она может снизиться до 18,7% с нынешних более 30%. Этому будут способствовать:

сохранение жестких монетарных условий,

снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии,

международная финансовая помощь,

совместные действия НБУ и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений.

НБУ рассчитывает, что все это позволит избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок.