Отмена фиксированного курса гривны: член совета НБУ объяснил, какие показатели будут ориентиром

Украинская банковская система остается стабильной после отмены Национальным банком фиксированного курса гривны. Регулятор уверяет, что будет прилагать усилия для сохранения стабильности национальной валюты.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман. По его мнению, решение регулятора об отмене фиксированного курса безналичной гривны является обоснованным и своевременным.

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Что будет с курсом гривны

Стабильность гривны является важнейшей составляющей политики НБУ. И, как утверждают в учреждении, никакой паники в обменниках в течение 3 октября банкиры не заметили.

Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что в результате отмены фиксированного курса гривна в космос не улетит. Национальный банк достаточно хорошо подготовился к этому решению, которое принято с сильной позиции,

– убежден экономист.

Значительная международная финансовая помощь позволила НБУ существенно увеличить золотовалютные резервы (40 млрд. долларов). Также о готовности Украины к отмене фиксированного курса свидетельствует стабильная макроэкономическая ситуация и низкие инфляционные ожидания.

Василий Фурман об отмене фиксированного курса гривны: смотрите видео

В результате отмены фиксированного курса гривны Нацбанк повысил ее курс на 2 копейки. На валютном рынке произошло незначительное увеличение наличного курса в пределах 25 копеек.

"После решения об отмене фиксированного курса гривны для граждан Украины ничего не изменится, ведь НБУ не вносил никаких изменений в деятельность валютного рынка. Курс на наличном рынке был нефиксированным еще до решения Нацбанка", – подчеркнул Фурман.



Как менялся курс гривны в банках в течение года / скриншот из minfin.com.ua

После перехода к управляемому управлению гривной усилия Нацбанка будут направлены на то, чтобы разница между наличным и безналичным курсом была минимальной. Сейчас эта разница находится в пределах 3%, что вполне устраивает регулятор.

Почему длительное содержание фиксированного курса невыгодно для государства Как показала практика прошлых лет, в целом фиксированный курс гривны неэффективен. Украина соблюдала фиксированный курс гривны на протяжении всего правления Виктора Януковича, из-за чего было сожжено более 30 млрд долларов золотовалютных резервов страны. Это стало одной из причин значительной девальвации гривны в середине 2010-х годов с 8 до 25 единиц за доллар. Однако в начале полномасштабного вторжения введение фиксированного курса гривны вместе с другими ограничениями было необходимостью для уменьшения негативных последствий для украинской банковской системы.

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