Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман. По его мнению, решение регулятора об отмене фиксированного курса безналичной гривны является обоснованным и своевременным.

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Что будет с курсом гривны

Стабильность гривны является важнейшей составляющей политики НБУ. И, как утверждают в учреждении, никакой паники в обменниках в течение 3 октября банкиры не заметили.

Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что в результате отмены фиксированного курса гривна в космос не улетит. Национальный банк достаточно хорошо подготовился к этому решению, которое принято с сильной позиции,

– убежден экономист.

Значительная международная финансовая помощь позволила НБУ существенно увеличить золотовалютные резервы (40 млрд. долларов). Также о готовности Украины к отмене фиксированного курса свидетельствует стабильная макроэкономическая ситуация и низкие инфляционные ожидания.

Василий Фурман об отмене фиксированного курса гривны: смотрите видео

Обратите внимание! В результате отмены фиксированного курса гривны Нацбанк повысил ее курс на 2 копейки. На валютном рынке произошло незначительное увеличение наличного курса в пределах 25 копеек.

"После решения об отмене фиксированного курса гривны для граждан Украины ничего не изменится, ведь НБУ не вносил никаких изменений в деятельность валютного рынка. Курс на наличном рынке был нефиксированным еще до решения Нацбанка", – подчеркнул Фурман.



Как менялся курс гривны в банках в течение года / скриншот из minfin.com.ua

После перехода к управляемому управлению гривной усилия Нацбанка будут направлены на то, чтобы разница между наличным и безналичным курсом была минимальной. Сейчас эта разница находится в пределах 3%, что вполне устраивает регулятор.

Почему длительное содержание фиксированного курса невыгодно для государства Как показала практика прошлых лет, в целом фиксированный курс гривны неэффективен. Украина соблюдала фиксированный курс гривны на протяжении всего правления Виктора Януковича, из-за чего было сожжено более 30 млрд долларов золотовалютных резервов страны. Это стало одной из причин значительной девальвации гривны в середине 2010-х годов с 8 до 25 единиц за доллар. Однако в начале полномасштабного вторжения введение фиксированного курса гривны вместе с другими ограничениями было необходимостью для уменьшения негативных последствий для украинской банковской системы.

Какие еще подробности о курсе гривны известны