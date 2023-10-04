Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман. По его мнению, решение регулятора об отмене фиксированного курса безналичной гривны является обоснованным и своевременным.
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Что будет с курсом гривны
Стабильность гривны является важнейшей составляющей политики НБУ. И, как утверждают в учреждении, никакой паники в обменниках в течение 3 октября банкиры не заметили.
Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что в результате отмены фиксированного курса гривна в космос не улетит. Национальный банк достаточно хорошо подготовился к этому решению, которое принято с сильной позиции,
– убежден экономист.
Значительная международная финансовая помощь позволила НБУ существенно увеличить золотовалютные резервы (40 млрд. долларов). Также о готовности Украины к отмене фиксированного курса свидетельствует стабильная макроэкономическая ситуация и низкие инфляционные ожидания.
Василий Фурман об отмене фиксированного курса гривны: смотрите видео
"После решения об отмене фиксированного курса гривны для граждан Украины ничего не изменится, ведь НБУ не вносил никаких изменений в деятельность валютного рынка. Курс на наличном рынке был нефиксированным еще до решения Нацбанка", – подчеркнул Фурман.
Как менялся курс гривны в банках в течение года / скриншот из minfin.com.ua
После перехода к управляемому управлению гривной усилия Нацбанка будут направлены на то, чтобы разница между наличным и безналичным курсом была минимальной. Сейчас эта разница находится в пределах 3%, что вполне устраивает регулятор.
Почему длительное содержание фиксированного курса невыгодно для государства
Как показала практика прошлых лет, в целом фиксированный курс гривны неэффективен. Украина соблюдала фиксированный курс гривны на протяжении всего правления Виктора Януковича, из-за чего было сожжено более 30 млрд долларов золотовалютных резервов страны. Это стало одной из причин значительной девальвации гривны в середине 2010-х годов с 8 до 25 единиц за доллар.
Однако в начале полномасштабного вторжения введение фиксированного курса гривны вместе с другими ограничениями было необходимостью для уменьшения негативных последствий для украинской банковской системы.
Какие еще подробности о курсе гривны известны
- Комментируя упразднение фиксированного курса на уровне 36,6 гривен за доллар, в Нацбанке уверяют, что готовы выкупать доллары на рынке, если возникнет угроза резкого падения гривны.
- Одной из важных проблем фиксированного курса гривны чиновники и обозреватели называли уменьшение поступлений в бюджет. Следовательно, от незначительного ослабления гривны Украина как государство выиграет, ведь получит в свое распоряжение большее количество средств.
- Как отмечают в Dragon Capital, до конца 2023 официальный курс гривны может остаться в пределах 36,6 – 37,5 единиц за доллар, а к концу 2024 г. компания прогнозирует умеренное ослабление национальной валюты до 41 единицы за доллар.