Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман. На його думку, рішення регулятора про скасування фіксованого курсу безготівкової гривні є обґрунтованим та своєчасним.

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Що буде з курсом гривні

Стабільність гривні є надзвичайно важливою складовою політики НБУ. І, як запевняють в установі, ніякої паніки в обмінниках протягом 3 жовтня банкіри не помітили.

Можу сказати зі стовідсотковою впевненістю, що внаслідок скасування фіксованого курсу гривня в космос не полетить. Національний банк достатньо добре підготувався до цього рішення, яке прийнято з сильної позиції,

– переконаний економіст.

Значна міжнародна фінансова допомога дозволила НБУ суттєво збільшити золотовалютні резерви (40 млрд доларів). Також про готовність України до скасування фіксованого курсу свідчить стабільна макроекономічна ситуація та низькі інфляційні очікування.

Василь Фурман про скасування фіксованого курсу гривні: дивіться відео

Зверніть увагу! Внаслідок скасування фіксованого курсу гривні Нацбанк підвищив її курс на 2 копійки. Натомість на валютному ринку відбулося незначне збільшення готівкового курсу в межах 25 копійок.

"Після рішення про скасування фіксованого курсу гривні для громадян України нічого не зміниться, адже НБУ не вносив ніяких змін у діяльність валютного ринку. Курс на готівковому ринку був нефіксованим ще до рішення Нацбанку", – наголосив Фурман.



Як змінювався курс гривні у банках протягом року / скриншот з minfin.com.ua

Після переходу до керованого управління гривнею зусилля Нацбанку будуть спрямовані на те, щоб різниця між готівковим та безготівковим курсом була мінімальною. Зараз ця різниця знаходиться в межах 3%, що цілком влаштовує регулятора.

Чому тривале утримування фіксованого курсу невигідне для держави Як показала практика минулих років, загалом фіксований курс гривні є неефективним. Україна дотримувалась фіксованого курсу гривні протягом усього правління Віктора Януковича, через що було спалено понад 30 млрд доларів золотовалютних резервів держави. Це стало однією з причин значної девальвації гривні в середині 2010-х років з 8 одиниць до 25 одиниць за долар. Однак на початку повномасштабного вторгнення введення фіксованого курсу гривні разом із іншими обмеженнями було необхідністю задля зменшення негативних наслідків для української банківської системи..

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