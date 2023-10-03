Отмена фиксированного курса гривны пойдет на пользу Украине, – Пендзин

Благодаря макрофинансовой помощи партнеров украинская экономика смогла хорошо пройти 2023 год, а стабильность гривны превысила прогнозы, заложенные НБУ. Исходя из этого, у регулятора появилась возможность адаптировать курс гривны в соответствии с текущей ситуацией.

Об этом 24 Каналу рассказал экономический эксперт Олег Пендзин. По его мнению, переход НБУ к режиму управляемой гибкости гривны пойдет на пользу Украине.

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Переход НБУ к гибкому курсу

Решение Национального банка Украины об отмене фиксированного курса гривны не повлияет на ситуацию в обменниках валют.

"По большому счету, никаких изменений со вчерашнего дня не произошло. Фактически Национальный банк отказался от официального курса безналичной гривны на уровне 36,6 за доллар. Речь идет исключительно о безналичных деньгах", – подчеркнул экономист.

Важно также, что безналичная валюта на рынке появляется из резервов НБУ, ежедневно продающего около 150 млн долларов. Ранее валюта на украинском рынке появлялась в основном благодаря деятельности экспортеров, однако теперь решающим фактором стала макрофинансовая помощь Запада.

"Решение Нацбанка не вносит никаких изменений в наличный сегмент валютного рынка. Поэтому разговоры, что вскоре курс гривны повысится до 45 или 50 единиц за доллар – полный бред. Вероятно, те, кто спекулируют на этой теме, стараются поднять панику и нагреть на ней руки", – предположил Пендзин.

Зачем отпустили фиксированный курс

Это нужно Министерству финансов. В бюджете 2023 года расходная часть установлена на уровне 3 трлн гривен, а доходная – на уровне 1,5 трлн гривен. Похожей будет ситуация и в 2024 году.

Все средства, зарабатываемые Украиной в виде налогов и сборов, направляются на оборонные нужды. А макрофинансовая помощь, поступающая в государственный бюджет, является единственным источником социальных выплат.

Заимствования и кредиты от наших партнеров приходят в долларах, а выплачиваются они в гривне. И чем ниже курс гривны, тем больше гривен сможет получить Минфин для социальных расходов. Именно поэтому звучало заявление министра финансов, что курс гривны нужно ослаблять,

– объяснил Пендзин.

Легкое официальное ослабление безналичного курса пойдет на пользу Украине. Однако важно помнить, что, кроме контроля официального курса гривны, Нацбанк отвечает также за инфляцию. И если провести существенное ослабление курса гривны, это приведет к росту цен и уменьшению покупательной способности украинцев.

Олег Пендзин о переходе НБУ к гибкому курсу гривны: смотрите видео

Почему ослабили безналичный курс именно сейчас

Импорт иностранных товаров в Украину в течение последнего года только увеличивается. Продавая свой товар, импортер устанавливает на него фиксированную цену, привязанную к курсу доллара.

В начале года инфляция в гривне составила более 26%. К концу лета она составляла 8,6%. При этом Нацбанк закладывал на 2023 год инфляцию на уровне 12%. Соответственно, у него появились резервы для того, чтобы отпустить курс и не выйти за пределы контролируемого уровня инфляции.

В 2022 году, когда иностранная финансовая помощь еще не поступала в Украину в достаточном количестве, НБУ был вынужден напечатать 400 млрд гривен для социальных расходов. Соответственно, за первый год войны цены в Украине выросли на 20%.

"Учитывая это, в 2024 году можно ожидать похожего сценария на валютном рынке. Если макрофинансовая помощь партнеров будет поступать вовремя и будет покрывать необходимые социальные расходы, курс гривны будет держаться на том же уровне, что и сейчас", – прогнозирует экономический эксперт.

Однако, если объемы западной помощи упадут, у Украины не будет другого выбора, кроме как снова напечатать деньги и поднять курс гривны.

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