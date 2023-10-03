Отмена фиксированного курса гривны пойдет на пользу Украине, – Пендзин
Благодаря макрофинансовой помощи партнеров украинская экономика смогла хорошо пройти 2023 год, а стабильность гривны превысила прогнозы, заложенные НБУ. Исходя из этого, у регулятора появилась возможность адаптировать курс гривны в соответствии с текущей ситуацией.
Об этом 24 Каналу рассказал экономический эксперт Олег Пендзин. По его мнению, переход НБУ к режиму управляемой гибкости гривны пойдет на пользу Украине.
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Переход НБУ к гибкому курсу
Решение Национального банка Украины об отмене фиксированного курса гривны не повлияет на ситуацию в обменниках валют.
"По большому счету, никаких изменений со вчерашнего дня не произошло. Фактически Национальный банк отказался от официального курса безналичной гривны на уровне 36,6 за доллар. Речь идет исключительно о безналичных деньгах", – подчеркнул экономист.
Важно также, что безналичная валюта на рынке появляется из резервов НБУ, ежедневно продающего около 150 млн долларов. Ранее валюта на украинском рынке появлялась в основном благодаря деятельности экспортеров, однако теперь решающим фактором стала макрофинансовая помощь Запада.
"Решение Нацбанка не вносит никаких изменений в наличный сегмент валютного рынка. Поэтому разговоры, что вскоре курс гривны повысится до 45 или 50 единиц за доллар – полный бред. Вероятно, те, кто спекулируют на этой теме, стараются поднять панику и нагреть на ней руки", – предположил Пендзин.
Зачем отпустили фиксированный курс
Это нужно Министерству финансов. В бюджете 2023 года расходная часть установлена на уровне 3 трлн гривен, а доходная – на уровне 1,5 трлн гривен. Похожей будет ситуация и в 2024 году.
Все средства, зарабатываемые Украиной в виде налогов и сборов, направляются на оборонные нужды. А макрофинансовая помощь, поступающая в государственный бюджет, является единственным источником социальных выплат.
Заимствования и кредиты от наших партнеров приходят в долларах, а выплачиваются они в гривне. И чем ниже курс гривны, тем больше гривен сможет получить Минфин для социальных расходов. Именно поэтому звучало заявление министра финансов, что курс гривны нужно ослаблять,
– объяснил Пендзин.
Легкое официальное ослабление безналичного курса пойдет на пользу Украине. Однако важно помнить, что, кроме контроля официального курса гривны, Нацбанк отвечает также за инфляцию. И если провести существенное ослабление курса гривны, это приведет к росту цен и уменьшению покупательной способности украинцев.
Олег Пендзин о переходе НБУ к гибкому курсу гривны: смотрите видео
Почему ослабили безналичный курс именно сейчас
Импорт иностранных товаров в Украину в течение последнего года только увеличивается. Продавая свой товар, импортер устанавливает на него фиксированную цену, привязанную к курсу доллара.
В начале года инфляция в гривне составила более 26%. К концу лета она составляла 8,6%. При этом Нацбанк закладывал на 2023 год инфляцию на уровне 12%. Соответственно, у него появились резервы для того, чтобы отпустить курс и не выйти за пределы контролируемого уровня инфляции.Важно! В 2022 году, когда иностранная финансовая помощь еще не поступала в Украину в достаточном количестве, НБУ был вынужден напечатать 400 млрд гривен для социальных расходов. Соответственно, за первый год войны цены в Украине выросли на 20%.
"Учитывая это, в 2024 году можно ожидать похожего сценария на валютном рынке. Если макрофинансовая помощь партнеров будет поступать вовремя и будет покрывать необходимые социальные расходы, курс гривны будет держаться на том же уровне, что и сейчас", – прогнозирует экономический эксперт.
Однако, если объемы западной помощи упадут, у Украины не будет другого выбора, кроме как снова напечатать деньги и поднять курс гривны.
Как менялся курс гривны во время войны
- В начале полномасштабного вторжения Нацбанк действовал в соответствии с выработанным планом, благодаря чему украинцы не испытали недостатка наличных денег в банкоматах.
- Тогда НБУ приостановил возможность населения покупать доллары, ограничил выдачу наличных в одни руки до 100 тысяч гривен и ввел фиксированный курс гривны.
- Впоследствии 21 июля Нацбанк повысил фиксированный курс гривны до 36,6 единицы за доллар. В последнее время именно он определял безналичный расчет в Украине.