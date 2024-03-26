НБУ снова поднял официальный курс доллара: сколько будет стоить валюта завтра

Национальный банк повысил официальный курс доллара на 32 копейки. Поэтому завтра американская валюта будет стоить существенно дороже. Что касается курса евро, то европейская валюта тоже существенно прибавила в цене.

Официальный курс 26 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,22 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 32 копейки против 25 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,48 гривны, что на 36 копеек больше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 27 марта:

доллар – 39,34 гривны,

евро – 42,69 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 26 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,97 гривны, а продажа – 39,47 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,70 гривны , а продажа – 39,50 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,29 гривны, а продажа – 39,40 гривны.

Каким будет курс доллара

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что подорожание курса на прошлой неделе не отразилось ощутимо на наличном рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По статистике регулятора, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало. Для сравнения, конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.

По прогнозам, на этой неделе коридор курсовых колебаний на межбанке будет шире. А ориентиром для рынка будет отметка в 39 гривен за доллар.

Стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,8 – 39 39,5 гривны за доллар.