НБУ повысил учетную ставку: что будет с курсом гривны и валютным рынком

В четверг, 30 июля, Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5%. Это повышение направлено на поддержание привлекательности гривневых активов и стабильности валютного рынка.

Так, повышение учетной ставки до 15,5% будет способствовать сохранению привлекательности гривневых активов, контролируемости инфляционных ожиданий и стабильности валютного рынка, о чем говорится на сайте НБУ.

В течение последних месяцев интерес населения к гривневым активам сохранялся, в частности благодаря своевременной приостановке снижения учетной ставки в марте и ее сохранению на уровне 15% в течение последующих месяцев,

– сообщили в Нацбанке.

Украинцы продолжали наращивать инвестиции – как в срочные гривневые депозиты, так и в ОВГЗ, номинированные в гривне.

Повышение учетной ставки:

поддержит привлекательность гривневых активов;

будет способствовать контролируемости инфляционных ожиданий;

сохранит устойчивость валютного рынка.

В частности, как подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный, ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания стабильной ситуации на валютном рынке.

Поступление части полученной иностранной валюты в международные резервы позволит увеличить их почти до 70 миллиардов долларов США к концу года.

Андрей Пышный глава Национального банка Украины Этот прогноз учитывает увеличение потребностей в импорте компонентов для производства вооружения и, соответственно, расширение структурного спроса на иностранную валюту, что потребует наращивания интервенций НБУ для удовлетворения потребностей экономики и одновременно сохранения устойчивости валютного рынка. То есть посредническая роль НБУ на валютном рынке усилится.

Кроме того, сейчас предполагается значительное финансирование внутреннего производства за счет внешней помощи.

По словам Пышного, этот фактор фундаментально изменит парадигму как экономического роста, так и функционирования валютного рынка страны.

Напомним, что в последний раз НБУ повышал учетную ставку в 2025 году.

А 18 июня учетную ставку оставили на прежнем уровне – 15%. Решение вступило в силу 19 июня.