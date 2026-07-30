Що буде з курсом в Україні на тлі рішення НБУ

Так, підвищення облікової ставки до 15,5% підтримає привабливість гривневих активів, сприятиме контрольованості інфляційних очікувань та збереженню стійкості валютного ринку, про що йдеться на сайті НБУ.

Упродовж останніх місяців інтерес населення до гривневих активів зберігався, зокрема завдяки своєчасному призупиненню зниження облікової ставки в березні та її збереженню на рівні 15% упродовж наступних місяців,

– повідомили в Нацбанку.

Українці надалі нарощували інвестиції – як у строкові гривневі депозити, так і в ОВДП, номіновані в гривні.

Підвищення облікової ставки:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на