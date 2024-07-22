НБУ продал почти миллиард долларов на межбанке за неделю
22 июля 2024, 09:51Читати новину українською
Источник:НБУ
С 15 по 19 июля НБУ продал на межбанке 950,2 миллиона долларов. Зато купить удалось 270 тысяч долларов.
НБУ продал валюту
На прошлой неделе НБУ продал 950,2 миллиона долларов. Это на 417,84 миллиона долларов больше, чем на позапрошлой неделе. Также с 15 по 19 июля регулятор купил 270 тысяч долларов, то есть на 20 тысяч больше.
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С начала года НБУ успел продать 16,4 миллиарда долларов. Однако купил он значительно меньше – 117,8 миллиона долларов.
Правление НБУ подтвердило свое решение оставить учетную ставку на уровне 15% с 25 января. Среди ключевых факторов, повлиявших на это решение:
- важность сохранения стабильности обменного курса;
- достижение умеренного уровня инфляции в 2024 году;
- приведение ее в соответствие с целевым диапазоном 5%.