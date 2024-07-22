НБУ продал почти миллиард долларов на межбанке за неделю

С 15 по 19 июля НБУ продал на межбанке 950,2 миллиона долларов. Зато купить удалось 270 тысяч долларов.

НБУ продал валюту

На прошлой неделе НБУ продал 950,2 миллиона долларов. Это на 417,84 миллиона долларов больше, чем на позапрошлой неделе. Также с 15 по 19 июля регулятор купил 270 тысяч долларов, то есть на 20 тысяч больше.

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С начала года НБУ успел продать 16,4 миллиарда долларов. Однако купил он значительно меньше – 117,8 миллиона долларов.

Правление НБУ подтвердило свое решение оставить учетную ставку на уровне 15% с 25 января. Среди ключевых факторов, повлиявших на это решение:

важность сохранения стабильности обменного курса;

достижение умеренного уровня инфляции в 2024 году;

приведение ее в соответствие с целевым диапазоном 5%.

НБУ официально объявил об отходе от режима фиксированного обменного курса со 2 октября 2023 года. Это решение стало первым изменением официального курса доллара с июля 2022 года, а новые курсы вступят в силу с 3 октября 2023 года.