НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты

Национальный банк сообщил, что принимает меры по увеличению предложения в наличном сегменте валютного рынка. Потому расширил для банков возможности продажи валюты.

Возможность продажи наличной валюты банками

В НБУ сообщили, что изменения вступают в силу с сегодняшнего дня. Так что с 27 июля регулятор разрешил банками продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

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Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и с остальным отразиться на ослаблении девальвационного давления,

– объяснили в НБУ.

Также регулятор добавил, что в результате этого разрешения дополнительное давление на международные резервы НБУ будет умеренным и контролируемым.

Последние изменения от НБУ

Национальный банк изменил правила по карточным расчетам, ограничив расчеты гривневыми карточками. С 21 июля действует новый ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт. Больше об этом, рассказывали здесь.

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25% до 36,57 гривны.

Глава НБУ Шевченко отметил, что этот шаг был вынужденным ввиду ряда причин. Шевченко объяснил, что новый курс сможет стать якорем для экономики Украины и придаст ей устойчивость.

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