НБУ рекордно опустил евро в цене

Доллар и евро от НБУ подешевели, однако европейская валюта потеряла значительно больше. Кроме того, с новой недели официальный курс валюты опустится ниже отметки в 45 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,54 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 20 марта. Официальный курс евро зато составляет 45 гривен. То есть цена упала на 32 копейки.

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По состоянию на 24 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 44,98 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 21 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,58 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,58 гривны.

Будет ли меняться валюта на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар с 24 марта по 30 марта будет находиться в диапазоне 41,40 – 42 гривны, а евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть пока нет никаких объективных причин для того, что курс американской валюты стремительно рос. Однако колебания курса евро взамен будут зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом и таможенная политика США и обратные меры Евросоюза.

Лесовой добавляет, что на рынок будут давить кроме экономических факторов еще и война и ее пагубные экономические последствия. Также, информационное давление на украинское общество и сеяние паники может потенциально повлиять на текущую курсовую ситуацию.