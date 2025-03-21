НБУ рекордно опустил евро в цене
- НБУ снизил курс евро до ниже 45 гривен, а официальный курс доллара составляет 41,54 гривны.
- Прогнозируется, что курсы валют будут находиться в пределах 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро на следующей неделе.
Доллар и евро от НБУ подешевели, однако европейская валюта потеряла значительно больше. Кроме того, с новой недели официальный курс валюты опустится ниже отметки в 45 гривен.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,54 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 20 марта. Официальный курс евро зато составляет 45 гривен. То есть цена упала на 32 копейки.
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По состоянию на 24 марта курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,52 гривны,
- евро – 44,98 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 21 марта курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,58 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,58 гривны.
Будет ли меняться валюта на следующей неделе
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар с 24 марта по 30 марта будет находиться в диапазоне 41,40 – 42 гривны, а евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.
То есть пока нет никаких объективных причин для того, что курс американской валюты стремительно рос. Однако колебания курса евро взамен будут зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом и таможенная политика США и обратные меры Евросоюза.
Лесовой добавляет, что на рынок будут давить кроме экономических факторов еще и война и ее пагубные экономические последствия. Также, информационное давление на украинское общество и сеяние паники может потенциально повлиять на текущую курсовую ситуацию.