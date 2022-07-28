НБУ решил продавать валюту и под наличный сегмент

Нацбанк принял решение продавать валюту не только на межбанке. Такие действия регулятора направлены на стабилизацию ситуации на наличном рынке.

Продажа валюты НБУ на наличном рынке

Напомним, что после решения НБУ поднять официальный курс доллара на 25%, наличный курс существенно вырос. Сегодня 28 июля в некоторых обменниках он превысил 41 гривну. "Мы приняли решение продавать валюту под этот сегмент, чего не было раньше", – написал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в фейсбуке в ночь на 28 июля.

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По его словам, результаты этого решения увидят на рынке в четверг – пятницу (28 – 29 июля).

Надо развезти наличные деньги по отделениям, купить их (если нет) и т.д. Система инерционная,

– объяснил Лупин.

По его словам, ситуацию несколько усложняет тот факт, что с начала июля доля небанковских обменников на рынке составляет 78%. "Но решение принято – добавим", – отметил директор департамента открытых рынков НБУ, который днем ранее написал в фейсбуке: "Не будет 40".

Продажа валюты на безналичном рынке

21 июля НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц при условии ее размещения на депозит минимум на 3 месяца. Заметим, что банкам нужно некоторое время для реализации этого предложения на практике.

С 26 июля НБУ разрешил банкам продавать населению наличную валюту не только в объемах ее покупки, но дополнительно 50% объема покупки у населения безналичной валюты с 13 апреля.

Курс доллара валют 28 июля

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,32 гривны (+44 копейки), а продают – за 40,74 гривны (+48 копеек), по данным finance.ua.

По данным "Минфина", курс в банках Украины остановился на среднем уровне 39,20 гривен за доллар при покупке (+40 копеек по сравнению с 27 июля). В то время как продают валюту в банках за 40,45 гривны за доллар (+58 копеек).

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По данным НБУ, в апреле – июне банки приобрели у населения около 700 миллионов долларов безналичной валюты, тогда как наличной – 1,11 миллиарда долларов. Лупин уточнил, что наличные валютообменные операции с начала июля составили: банки купили эквивалент 158 миллионов долларов и продали 168 миллионов долларов, тогда как не банки – соответственно 572 миллиона долларов и 564 миллиона долларов.– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.