Гривна укрепляется: как НБУ ослабил доллар и евро
- НБУ снижает курсы доллара и евро, с официальным курсом доллара на 2 мая установленным на 41,59 гривны, а евро – на 47,08 гривны.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует стабильность валютного рынка с 5 по 11 мая, с возможным снижением роли НБУ из-за активности продавцов валюты.
Вторые сутки подряд НБУ устанавливает пониженные курсы доллара и евро. В то же время на 2 мая регулятор опустит евро до почти 47 гривен, а доллар вырастет.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,47 гривны. То есть цена валюты упала на 9 копеек против 30 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 47,16 гривны. То есть цена упала на 12 копеек.
Смотрите также Майские изменения для украинцев: для кого вырастут пенсии и тарифы, а в бензин будут добавлять спирт
По состоянию на 2 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,59 гривны,
- евро – 47,08 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 1 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,01 гривны, продажа – по 41,56 гривны.
Какой будет прогноз официального курса в мае
Как спрогнозировал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, с 5 по 11 мая рынок валют будет стабильным.
По-прежнему, основные колебания официального курса будут происходить в пределах 41,20 – 41,60 гривны за доллар, ведь спрос и предложение будут находиться в балансе.
Кроме того, роль НБУ может быть несколько сниженной на рынке из-за увеличения активности продавцов валюты вследствие налоговых платежей.