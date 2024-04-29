Официальный доллар удивляет: как изменилась цена курса за выходные

Вместо того чтобы дорожать перед праздниками, официальный курс с начала недели показывает спад стоимости. Впрочем, цена опустилась несущественно.

Официальный курс 29 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,60 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 7 копеек против 26 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,44 гривны, что на 8 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 30 апреля:

доллар – 39,66 гривны,

евро – 42,49 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 29 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,45 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,55 гривны , а продажа – 39,95 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,80 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

Будет ли доллар расти на этой неделе

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на этой неделе возможно повышение спроса на валюту со стороны населения. Это связано с тем, что произойдет период массовой выплаты украинцам зарплат, пенсий и другой социальной помощи.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank С одной стороны, накануне Пасхи украинцы потребуют больше свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными.

На протяжении прошлой недели стоимость доллара находилась в узком коридоре 39,75 – 39,90 гривны.

Золотько добавляет, что в середине недели наличный курс, вероятно, вырастет. Ожидается, что курс будет колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривны.