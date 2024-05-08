Официальный курс валют сегодня подешевели
Доллар и евро за последние сутки упали в цене. Нацбанк установил стоимость американской валюты на 6 копеек меньше чем вчера, а евро – на 9 копеек меньше.
Официальный курс 8 мая
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,29 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 6 копеек против 7 мая.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составила 42,30 гривны, что на 9 копеек меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 9 мая:
- доллар – 39,38 гривны,
- евро – 42,31 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 8 мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,28 гривны, а продажа – 39,75 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,50 гривны, а продажа – 39,85 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,68 гривны, а продажа – 39,77 гривны.
Прогноз курса доллара
Банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что на этой неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах от 39,60 гривны до 40,30 гривны.Обратите внимание! По словам банкира, в первые дни мая на рынке валют наблюдалось оживление спроса. Однако это не нарушило курсовой стабильности.
Уверена, что регулятор точно рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями.
В то же время есть вероятность, что на этой неделе волатильность на рынке возрастет.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.