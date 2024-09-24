Нацбанк установил временный лимит на переводы: кого это касается

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины вводит временный лимит на переводы между физическими лицами "с карты на карту". Нововведение продлится полгода.

Каким будет новый лимит

Национальный банк сообщает, что максимальная сумма переводов "с карты на карту" составит 150 000 гривен в месяц.

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Этот лимит введен для предотвращения использования платежных систем в преступных целях. Он будет действовать только для переводов между счетами в одном банке в пользу других физических лиц.

Лимит не будет касаться:

счетов волонтеров, соответствующих определенным критериям;

лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, которые превышают установленную сумму;

переводов между собственными счетами клиента в одном банке;

переводов юридических лиц.

Операции по реквизитам IBAN также не будут подлежать ограничениям.

Обратите внимание! Согласно данным НБУ, 98% клиентов банков ежемесячно осуществляют переводы, не превышающие указанную сумму, поэтому в банке считают, что эти ограничения не повлияют на их финансовую активность.