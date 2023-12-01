НБУ вернул всю гривну в наличных, которую украинцы обменяли в Европе в 2022 году

НБУ и Национальный банк Польши завершили общий проект по возврату наличной гривны. Он заключался в том, чтобы Украина смогла обменять свою нацвалюту, которую ее граждане оставили в европейских банках в прошлом году.

НБУ вернуло наличную гривну

Так что НБУ удалось вернуть в Украину нацвалюту обмененную в европейских центральных банках в объеме – 970 164 300 гривен.

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В 2022 году НБУ заключил соглашение с рядом стран, чтобы разрешить убегающим от войны украинцам обменивать гривны на национальные валюты государств в которых они находятся.

К таким странам относятся:

Польша;

Швейцария;

Бельгия;

Латвия;

Германия;

Италия;

Литва;

Мальта;

Швеция;

Нидерланды.

Пока деньги не вернули Украине, их накапливал Нацбанк Польши – это первое финансовое учреждение, которое ввело такой формат поддержки украинцев.

Шмигаль хочет создать в Украине военную экономику

В одном из своих интервью Денис Шмигаль рассказал о намерение создать в Украине "военную экономику" по израильскому образцу.

В стратегические планы входят следующие тезисы: