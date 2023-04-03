НБУ внедряет депозитные сертификаты на уровне учетной ставки
С 7 апреля трехмесячные гривневые депозитные вклады на три года будут размещаться под 25%. Как на это уже реагируют банки и что это значит для банковского сектора, рассказываем дальше.
Банкир Борис Рафалович в комментарии 24 Каналу рассказал, что ситуация со срочными депозитами от 3 месяцев в портфеле банков различается.
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НБУ хочет стимулировать украинцев держать деньги на депозитах. Потому что доля депозитов в портфелях банков не удовлетворяет регулятор:
- Так, в государственных банках доля денег, которые украинцы держат в депозитах, всего 35 – 40%.
- В банках с частным капиталом эта доля еще меньше – 25 – 35%.
- И только банкам с частным капиталом удается держать эту долю на уровне от 50 до 80%.
НБУ изменяет условия размещения депозитных сертификатов
С 7 апреля НБУ вводит трехмесячный депозитный сертификат под фиксированную ставку на уровне учетной ставки – то есть 25%.
Таким образом, регулятор хочет сделать гривневые вклады более привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции. Также НБУ вводит снижение ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%, тоже с 7 апреля.
Инициативы НБУ по новым условиям размещения депозитных сертификатов, конечно, будут стимулировать банки привлекать клиентов на более выгодные процентные ставки. Еще не произошло первой покупки банками сертификатов под 25% – как на рынке уже есть факты повышения ставок по депозитам клиентов в пределах 1 – 3%. И это только начало, потому что адаптироваться нужно всем.
Какие вклады будут самые популярные
По нашей оценке банкиров Коминбанка, в ближайшие месяцы популярными вкладами будут депозиты со сроками от 3 месяцев до 1 года. В то же время, они подчеркивают, что ставка сертификата 25% не будет действовать постоянно.
Мы предварительно ориентируемся на 1 год, может быть полтора. Соответственно, тренды значительных изменений ставок и темпов роста по вкладам сроком свыше 1 года на рынке пока не просматриваются,
– рассказывает заместитель председателя правления АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK).
Банкир добавляет, самое главное, что недавние инициативы НБУ – это действия, направленные на то, чтобы каждая гривна начала работать на экономику нашей страны через разные финансовые инструменты. Это позволит обеспечить как процесс устойчивого снижения инфляции и поддержания курсовой устойчивости, так и скорейшую победу Украины.
Депозитные ставки в банках
Приватбанк:
- повысил ставки на вклады на 6, 9, 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5%;
- депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых;
- вклады на 6 и 9 месяцев имеют доходность 11,5%.
Monobank:
- повысил депозитные ставки по всем депозитным программам – на 1 – 2,5%;
- годовой вклад принесет 15,5% доходности.
COMINBANK
- доход по гривневым вкладам на один год составит 18,75%.