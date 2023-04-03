НБУ внедряет депозитные сертификаты на уровне учетной ставки

С 7 апреля трехмесячные гривневые депозитные вклады на три года будут размещаться под 25%. Как на это уже реагируют банки и что это значит для банковского сектора, рассказываем дальше.

Банкир Борис Рафалович в комментарии 24 Каналу рассказал, что ситуация со срочными депозитами от 3 месяцев в портфеле банков различается.

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НБУ хочет стимулировать украинцев держать деньги на депозитах. Потому что доля депозитов в портфелях банков не удовлетворяет регулятор:

Так, в государственных банках доля денег, которые украинцы держат в депозитах, всего 35 – 40%.

В банках с частным капиталом эта доля еще меньше – 25 – 35%.

И только банкам с частным капиталом удается держать эту долю на уровне от 50 до 80%.

НБУ изменяет условия размещения депозитных сертификатов

С 7 апреля НБУ вводит трехмесячный депозитный сертификат под фиксированную ставку на уровне учетной ставки – то есть 25%.

Таким образом, регулятор хочет сделать гривневые вклады более привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции. Также НБУ вводит снижение ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%, тоже с 7 апреля.

Борис Рафалович Заместитель председателя правления АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Инициативы НБУ по новым условиям размещения депозитных сертификатов, конечно, будут стимулировать банки привлекать клиентов на более выгодные процентные ставки. Еще не произошло первой покупки банками сертификатов под 25% – как на рынке уже есть факты повышения ставок по депозитам клиентов в пределах 1 – 3%. И это только начало, потому что адаптироваться нужно всем.

Какие вклады будут самые популярные

, что уровень инфляции в феврале составил 24,9% годовых По итогам 2023 года НБУ ожидает, что он составит 18,7%.

По нашей оценке банкиров Коминбанка, в ближайшие месяцы популярными вкладами будут депозиты со сроками от 3 месяцев до 1 года. В то же время, они подчеркивают, что ставка сертификата 25% не будет действовать постоянно.

Мы предварительно ориентируемся на 1 год, может быть полтора. Соответственно, тренды значительных изменений ставок и темпов роста по вкладам сроком свыше 1 года на рынке пока не просматриваются,

– рассказывает заместитель председателя правления АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK).

Банкир добавляет, самое главное, что недавние инициативы НБУ – это действия, направленные на то, чтобы каждая гривна начала работать на экономику нашей страны через разные финансовые инструменты. Это позволит обеспечить как процесс устойчивого снижения инфляции и поддержания курсовой устойчивости, так и скорейшую победу Украины.

Депозитные ставки в банках

Приватбанк:

повысил ставки на вклады на 6, 9, 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5%;

депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых;

вклады на 6 и 9 месяцев имеют доходность 11,5%.

Monobank:

повысил депозитные ставки по всем депозитным программам – на 1 – 2,5%;

годовой вклад принесет 15,5% доходности.

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