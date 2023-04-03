Новые правила от НБУ

Крупные банки начали пересматривать свои депозитные предложения после введения новых правил, которые ввел Нацбанк по работе со средствами клиентов.

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Напоминаем, что с 11 марта повысились требования для обязательного резервирования: суммы средств, которые финучреждения обязаны замораживать на корсчетах Нацбанка под деньги, привлекаемые от физлиц и юрлиц.

С 11 мая нулевая льгота по резервированию будет распространяться на гривневые вклады. Но только на размещенные на срок от 3 месяцев и более. Это сделано для того, чтобы закрыть "лазейки" для финучреждений, позволявших избегать замораживания средств.

НБУ также снизил ставку до 20% годовых по депозитным сертификатам овернайт. Это уменьшит заработки банков на свободных средствах, размещенных посуточно.

Кроме того, с 7 апреля финучреждения будут вкладываться в 3-месячные сертификаты НБУ под учетную ставку — 25% годовых.

Таким образом это мало активизировать рост депозитных ставок

Банки уже начинают повышать депозитные ставки

"ПриватБанк";

Банк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5%. Следовательно, депозиты на 12 месяцев будут приносить 12,5% годовых. А вклады на 6 и 9 месяцев имеют доходность 11,5%.

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Monobank;

Банк повысил депозитные ставки по всем депозитным программам – на 1 – 2,5%. К примеру, по гривневым депозитам без права досрочного расторжения наиболее ставка выросла по годовым вкладам — на 1,5%. Теперь годовой вклад принесет 15,5% доходности.

А по гривневым депозитам с правом досрочного расторжения наиболее ставка выросла также по годовым вкладам — на 2,5%, то есть годовой вклад принесет уже 14,5%.