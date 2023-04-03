Банкір Борис Рафалович у коментарі 24 Каналу розповів, що наразі ситуація зі строковими депозитами від 3 місяців у портфелі банків різниться.

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НБУ хоче стимулювати українців тримати гроші на депозитах. Бо наразі частка депозитів у портфелях банків не задовольняє регулятор:

Так, у державних банках частка грошей, які українці тримають в депозитах, лише 35 — 40%.

У банках з приватним капіталом ця частка ще менше — 25 — 35%.

І лише банкам з приватним капіталом вдається тримати цю частку на рівні від 50 до 80%.

НБУ змінює умови розміщення депозитних сертифікатів

З 7 квітня НБУ запроваджує тримісячний депозитний сертифікат під фіксовану ставку на рівні облікової ставки – тобто 25%.

Таким чином регулятор хоче зробити гривневі вклади привабливіші для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. Також НБУ запроваджує зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%, теж з 7 квітня.

Борис Рафалович Заступник голови правління АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Ініціативи НБУ щодо нових умов розміщення депозитних сертифікатів, звісно, будуть стимулювати банки залучати клієнтів на більш вигідні відсоткові ставки. Ще не відбулося першої купівлі банками сертифікатів під 25% – як на ринку вже є факти підвищення ставок за депозитами клієнтів в межах 1 – 3%. І це тільки початок, бо адаптуватися потрібно буде всім.

Нагадаємо, що рівень інфляції у лютому склав 24,9% річних. За підсумками 2023 року НБУ очікує, що він складе 18,7%.

Які вклади будуть найпопулярніші

За нашою оцінкою банкірів Комінбанку, у найближчі місяці найпопулярнішими вкладами будуть депозити зі строками від 3 місяців до 1 року. Водночас вони підкреслюють, що ставка сертифіката 25% не буде діяти постійно.

Ми попередньо орієнтуємося на 1 рік, можливо півтора. Відповідно, тренди значних змін ставок і темпів росту за вкладами строком понад 1 рік на ринку, поки що, не проглядаються,

– розповідає заступник голови правління АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK).

Банкір додає, найголовніше, що нещодавні ініціативи НБУ – це дії, спрямовані на те, щоб кожна гривня почала працювати на економіку нашої країни через різні фінансові інструменти. Це дозволить забезпечити як процес сталого зниження інфляції та підтримки курсової стійкості, так і якнайшвидшу перемогу України.

Депозитні ставки в банках

Приватбанк:

підвищив ставки на вклади на 6, 9, 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5%;

депозити на 12 місяців приноситимуть 12,5% річних;

вклади на 6 та 9 місяців мають дохідність 11,5%.

Monobank:

підвищив депозитні ставки за усіма депозитними програмами — на 1 − 2,5%;

річний вклад принесе 15,5% дохідності.

COMINBANK