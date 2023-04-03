Банкір Борис Рафалович у коментарі 24 Каналу розповів, що наразі ситуація зі строковими депозитами від 3 місяців у портфелі банків різниться.
Читайте також Банки підняли депозитні ставки: скільки можна заробити тепер
НБУ хоче стимулювати українців тримати гроші на депозитах. Бо наразі частка депозитів у портфелях банків не задовольняє регулятор:
- Так, у державних банках частка грошей, які українці тримають в депозитах, лише 35 — 40%.
- У банках з приватним капіталом ця частка ще менше — 25 — 35%.
- І лише банкам з приватним капіталом вдається тримати цю частку на рівні від 50 до 80%.
НБУ змінює умови розміщення депозитних сертифікатів
З 7 квітня НБУ запроваджує тримісячний депозитний сертифікат під фіксовану ставку на рівні облікової ставки – тобто 25%.
Таким чином регулятор хоче зробити гривневі вклади привабливіші для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. Також НБУ запроваджує зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%, теж з 7 квітня.
Ініціативи НБУ щодо нових умов розміщення депозитних сертифікатів, звісно, будуть стимулювати банки залучати клієнтів на більш вигідні відсоткові ставки. Ще не відбулося першої купівлі банками сертифікатів під 25% – як на ринку вже є факти підвищення ставок за депозитами клієнтів в межах 1 – 3%. І це тільки початок, бо адаптуватися потрібно буде всім.
Які вклади будуть найпопулярніші
За нашою оцінкою банкірів Комінбанку, у найближчі місяці найпопулярнішими вкладами будуть депозити зі строками від 3 місяців до 1 року. Водночас вони підкреслюють, що ставка сертифіката 25% не буде діяти постійно.
Ми попередньо орієнтуємося на 1 рік, можливо півтора. Відповідно, тренди значних змін ставок і темпів росту за вкладами строком понад 1 рік на ринку, поки що, не проглядаються,
– розповідає заступник голови правління АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK).
Банкір додає, найголовніше, що нещодавні ініціативи НБУ – це дії, спрямовані на те, щоб кожна гривня почала працювати на економіку нашої країни через різні фінансові інструменти. Це дозволить забезпечити як процес сталого зниження інфляції та підтримки курсової стійкості, так і якнайшвидшу перемогу України.
Депозитні ставки в банках
Приватбанк:
- підвищив ставки на вклади на 6, 9, 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5%;
- депозити на 12 місяців приноситимуть 12,5% річних;
- вклади на 6 та 9 місяців мають дохідність 11,5%.
Monobank:
- підвищив депозитні ставки за усіма депозитними програмами — на 1 − 2,5%;
- річний вклад принесе 15,5% дохідності.
COMINBANK
- дохід за гривневими вкладами на один рік складе 18,75%.