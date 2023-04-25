НБУ вводит в оборот новые банкноты номиналом 500 гривен: что изменится
Источник:Национальный банк Украины
Национальный банк Украины выпустит в оборот новые банкноты для замены старых и изношенных. Речь идет о купюрах номиналом в 500 гривен.
Новые банкноты в обращении
Регулятор рассказал, что с 25 апреля этого года будет выпущено обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. На них будет подпись действующего главы НБУ Андрея Пышного и отражение года выпуска.
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Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины,
– говорится в сообщении Нацбанка.
Текущая ситуация с курсом гривны к доллару
Пока в Украине фиксированный курс гривны к доллару на уровне 36,6. Вероятно, регулятор будет придерживаться политики фиксированного курса в ближайшее время, ведь как заявил в интервью 24 Каналу замглавы Нацбанка: сейчас менять режим курса нет оснований.
Мы свои планы не меняем и не скрываем. В то же время, мы всегда подчеркивали, что возвращение к более гибкому курсообразованию состоится постепенно, когда будут созданы надлежащие предпосылки. Такой переход, прежде всего, не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть пользой для экономики.
Предпосылки к возврату гибкого курса
- Уменьшение чувствительности валютного рынка к ситуативным факторам;
- Улучшение баланса на денежном рынке. Речь идет о соотношении между спросом и предложением.
- Смягчение ряда валютных ограничений, в частности для минимизации множественности валютных курсов, расширения допуска на валютный рынок участников для осуществления бизнес-деятельности.
- Обеспечение устойчивого и близкого к прогнозируемой траектории снижения инфляции, которая должна стать новым якорем для ожиданий вместо фиксированного курса.
- Одна из самых важных – эффективность, действенность учетной ставки как основного монетарного инструмента.