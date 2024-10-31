Из обращения выйдут две гривневые банкноты: о каких купюрах идет речь

С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины начнет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 50 и 200 гривен старых образцов. Их полностью заменят банкнотами образца 2014 года.

Как банкноты будут выводить из обращения

Гражданам не нужно специально обменивать эти банкноты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также У каких руководителей госбанков Украины зарплаты более 1 миллиона гривен

Банкноты остаются действительными платежными средствами без ограничений на использование в расчетах.

С 1 ноября 2024 года Национальный банк вместе с коммерческими банками постепенно будет изымать из обращения старые банкноты номиналами 50 и 200 гривен. В частности:

банки не будут выдавать эти банкноты в кассах во время наличных операций;

Национальный банк прекратит предоставлять их банкам, инкассаторским компаниям и наличным операторам.

Заметьте! Когда эти банкноты будут попадать в банки, их будут изымать из обращения и передавать в Национальный банк для дальнейшей переработки и утилизации.

Почему меняют старые банкноты

Цель замены банкнот предыдущего поколения – повышение качества наличной валюты в обращении. Национальный банк постепенно заменяет старые банкноты на более современные и более защищенные, оптимизируя наличный оборот.

Обратите внимание! Замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен завершит этот процесс, оставляя в обращении только новое поколение банкнот, что повысит надежность национальной валюты.