Як банкноти виводитимуть з обігу

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати ці банкноти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Банкноти залишаються дійсними платіжними засобами без обмежень на використання в розрахунках.

З 1 листопада 2024 року Національний банк разом із комерційними банками поступово вилучатиме з обігу старі банкноти номіналами 50 та 200 гривень. Зокрема:

банки не видаватимуть ці банкноти в касах під час готівкових операцій;

Національний банк припинить надавати їх банкам, інкасаторським компаніям та готівковим операторам.

Зауважте! Коли ці банкноти потраплятимуть у банки, їх вилучатимуть з обігу та передаватимуть до Національного банку для подальшої переробки та утилізації.

Чому міняють старі банкноти

Мета заміни банкнот попереднього покоління – підвищення якості готівкової валюти в обігу. Національний банк поступово замінює старі банкноти на сучасніші та більш захищені, оптимізуючи готівковий обіг.

Зауважте! Заміна банкнот номіналами 50 і 200 гривень завершить цей процес, залишаючи в обігу лише нове покоління банкнот, що підвищить надійність національної валюти.