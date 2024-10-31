Как банкноты будут выводить из обращения

Гражданам не нужно специально обменивать эти банкноты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Банкноты остаются действительными платежными средствами без ограничений на использование в расчетах.

С 1 ноября 2024 года Национальный банк вместе с коммерческими банками постепенно будет изымать из обращения старые банкноты номиналами 50 и 200 гривен. В частности:

банки не будут выдавать эти банкноты в кассах во время наличных операций;

Национальный банк прекратит предоставлять их банкам, инкассаторским компаниям и наличным операторам.

Заметьте! Когда эти банкноты будут попадать в банки, их будут изымать из обращения и передавать в Национальный банк для дальнейшей переработки и утилизации.

Почему меняют старые банкноты

Цель замены банкнот предыдущего поколения – повышение качества наличной валюты в обращении. Национальный банк постепенно заменяет старые банкноты на более современные и более защищенные, оптимизируя наличный оборот.

Обратите внимание! Замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен завершит этот процесс, оставляя в обращении только новое поколение банкнот, что повысит надежность национальной валюты.